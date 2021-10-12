“Езда на лошади возбуждает”, “Пошлость”. Волочкова показала себя в роли наездницы

“Выходные были очень насыщенными! Впервые за долгое время уделила их себе и романтике, отдохнула от работы и съемок!” – написала она.

Волочкова проскакала на лошади и, смеясь, посмотрела в объектив.

“Как я вам? Мне кажется, верхом я хороша. Как ты думаешь, Володя?” – обратилась она к спутнику, находящемуся за кадром.

“Отлично”, – ответил он.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Езда на лошади возбуждает”, – заявила подписчица anzhelavladimirovna628.

“Вечная подспудная пошлость”, – написал domik.handmade.

“Во всем пошлость и дурновкусие! По-волочковски!” – написал zovistnik.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

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