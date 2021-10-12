 

У “Аскании-Новы” запретили использовать ядохимикаты, из-за которых погибли 2 тыс. птиц

12.10.2021, 11:32, Новости дня
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Речь идет о препаратах на основе веществ бродифакум, бромадиолон и флокумафен – их использование запрещено в пределах 40-километровой зоны биосферного заповедника.

И. о. директора департамента развития сельского хозяйства и орошения ОГА Маргарите Степановой призвала фермеров, которые не знают какие яды им разрешено использоваться, обращаться лично к ней по телефону.

Представители правоохранительных органов на заседании заверили, что будут контролировать соблюдение запрета и в случае нарушений будут начинать уголовные производства.

По информации директора заповедника “Аскания-Нова” Виктора Гавриленко, сейчас в ядре заповедника ночуют 12 тыс. журавлей и 7 тыс. огарей, но кормиться они летают за его пределы, в 40-километровой зоне. На этой территории работают многие агропредприятия и фермеры.

Контекст:

В этом году в заповеднике “Аскания-Нова” регулярно находили погибших птиц. Первый раз о смерти 185 серых журавлей сообщили 10 января, последний – 1 апреля. Всего погибло 2236 птиц, из которых 850 были внесены в Красную книгу Украины. Общая сумма ущерба от их смерти составила почти 10 млн грн.

Экоинспекция выяснила, что птицы съели отравленные зерна пшеницы, которые разбросали на соседних с заповедником полях, – так аграрии борются с нашествием грызунов. В образцах патологоанатомического материала погибших птиц выявили яд бродифакум. 

По данным Красной книги, в Украине сейчас насчитывается от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории “Редкостные”. Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться, – фактор беспокойства на гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с электролиниями, использование пестицидов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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