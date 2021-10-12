Скандалы: Коммунистов зажали в лифте

Предполагаемых сообщников сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко вернули под домашние аресты

В ходе рассмотрения апелляционного представления Генпрокуратуры РФ на смягчение мер пресечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве и ограничении конкуренции при замене лифтового оборудования в Иркутске, Мосгорсуд вернул под домашние аресты бывших вице-президента Национального лифтового союза и главы комиссии общественного совета при Минстрое России Сергея Чернышова и топ-менеджера ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Дмитрия Коженова.

До этого они находились под ограничением определенных действий. Главный же фигурант расследования — депутат законодательного собрания Иркутской области от фракции КПРФ Андрей Левченко, несмотря на заступничество лидера КПРФ Геннадия Зюганова, и вовсе остается под стражей.

Как пояснил “Ъ” адвокат Дмитрий Аграновский, защищающий Андрея Левченко, сына бывшего губернатора Иркутской области, а ныне депутата Госдумы, члена фракции КПРФ Сергея Левченко, решение Басманного суда, отпустившего господ Чернышова и Коженова из-под домашних арестов, было воспринято другими фигурантами почти как сенсация. «Басманный суд нечасто делает подобные гуманные жесты,— отметил господин Аграновский,— поэтому адвокаты надеялись, что следствие и суд откликнутся и на многочисленные обращения лидера КПРФ Геннадия Зюганова, просившего о смягчении фигурантам дела, включая и господина Левченко, мер пресечения».

Но этого не случилось: напротив, Мосгорсуд не только отклонил апелляционные жалобы на продление содержания под стражей Андрея Левченко и еще одного фигуранта — Антона Рябикина, но и по представлению Генпрокуратуры РФ вернул под домашние аресты господ Коженова и Чернышова.

При этом обвиняемым не помогли доводы о том, что, как в случае с Андреем Левченко, за время нахождения под стражей его семья и дети лишились доходов. Кроме того, обвиняемые указывали, что с момента возбуждения дела в феврале 2019 года они не пытались скрыться, оказать давление на свидетелей либо как-то помешать следствию. Зато все занимались общественно полезной работой и политической деятельностью. Но услышаны не были.

Комментируя сложившуюся ситуацию, господин Аграновский заявил “Ъ”, что в этом случае нахождение подследственных под стражей либо домашними арестами противоречит принципу гуманности и здравому смыслу, поскольку следствие завершено и подзащитные уже не могут уничтожить документы или повлиять на мнение свидетелей, на что обычно ссылается следствие в суде.

«Но возвращение Сергея Чернышова и Дмитрия Коженова под арест мы расцениваем как сигнал всем остальным подследственным, что для них ничего не изменится»,— подытожил защитник.

С последним обращением по этому делу Геннадий Зюганов выступил на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом РФ 25 сентября. Отвечая на него, президент Владимир Путин сказал, что прямых указаний никаким правоохранительным органам по таким вопросам не дает. «Дело совершенно не в партийной принадлежности,— отметил президент.— Вы знаете, что и представители ведущей политической силы, «Единой России», если они нарушают закон, к ним предъявляют очень строгие требования, некоторые до сих пор находятся в местах лишения свободы. Я не понимаю, почему мы должны делать исключение для Компартии и ее представителей».

Расследование этого уголовного дела было начато еще в Иркутске по факту подделки документов, но вскоре в нем появились новые статьи обвинения — мошенничество в особо крупном размере и ограничение конкуренции, причинившее особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 и п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ). А осенью 2020 года к ответственности были привлечены Сергей Чернышов, Дмитрий Коженов, гендиректор иркутского ООО «Звезда» Олег Хамуляк (находится на подписке о невыезде), его заместитель по экономике Антон Рябикин, а также Андрей Левченко.

По версии СКР, мошенничество участников группы выразилось в том, что еще в октябре 2017 года Олег Хамуляк с сообщниками предоставили министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования. Как считает следствие, без этих бумаг компаниям обвиняемых, часть которых были зарегистрированы в столице, было бы затруднительно участвовать в намеченных работах.

Но, войдя в программу замены лифтового хозяйства Иркутска, господа Хамуляк и Левченко смогли заключить с иностранными партнерами контракты на поставку в город оборудования на 167 млн руб.

Правда, считает следствие, в дальнейшем при установке этих лифтов была привлечена фирма-посредник, что увеличило стоимость работ до 319 млн руб. Из чего следствие делало вывод о том, что городской бюджет переплатил компаниям обвиняемых как минимум 185 млн руб. Отметим, что при завершении следствия СКР снизил сумму ущерба почти в три раза, до 55 млн руб.

При этом между участниками проекта, по версии ФАС, имел место картельный сговор, из-за которого цены на работы по замене лифтового оборудования не снижались, а все подряды доставались на торгах участникам сговора.

Алексей Соковнин