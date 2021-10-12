 

В Москве изъяли 600 кг сильнодействующих веществ для незаконной продажи наркозависимым

12.10.2021, 11:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Москве около 600 кг сильнодействующих веществ, входящих в составе лекарств, которые предназначались для продажи наркозависимым людям, задержаны 15 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории РФ ограничен. Лидеры и участники группы, которая нелегально распространяла их через столичные аптеки, задержаны полицейскими», – цитирует ТАСС Волк.

По ее словам, по предварительным данным, злоумышленники создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Организаторы криминального бизнеса оптом покупали у производителей препараты, содержащие сильнодействующие вещества, а затем с помощью курьеров передавали их вовлеченным в противозаконную схему сотрудникам аптечных учреждений. Те удаляли с упаковок таблеток и капель маркировку и продавали наркозависимым гражданам за наличные деньги без оформления кассового чека и предъявления соответствующих рецептов. При этом розничная цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в десять раз.

«На территории Московского региона полицейскими при участии сотрудников спецподразделения «Гром» задержаны два предполагаемых организатора и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России. В ходе проведенных обысков по местам их проживания и предпринимательской деятельности обнаружено более 58 тыс. флаконов и 70 тыс. капсул, содержащих в своем составе порядка 600 кг сильнодействующих веществ», – добавила официальный представитель МВД.

По ее словам, полицейские изъяли у злоумышленников деньги, документы, банковские карты, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Четверо подозреваемых арестованы, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Девять фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Ранее ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов продажи наркотиков через даркнет.



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