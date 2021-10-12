 

Появилась версия столкновения АПЛ ВМС США с неизвестным китайским объектом

12.10.2021, 11:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканская атомная подводная лодка USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, сообщил гонконгский новостной сайт iNews.

По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг, в Южно-Китайском море, передает «Интерфакс». Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны КНР. Претензии на владение островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

При этом отмечается, что подлодка вряд ли могла столкнуться и с подводным рельефом. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его изучили. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание.

Ранее специалисты ВМС США начали изучение повреждений, полученных атомной подводной лодкой «Коннектикут», которая столкнулась с неким неизвестным объектом в Южно-Китайском море. 



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