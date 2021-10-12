 

Госдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов

12.10.2021, 11:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепутаты Госдумы восьмого созыва во время первого пленарного голосования проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва.

В Госдуме будут работать 32 комитета и три постоянных комиссии, Госдума седьмого созыва состояла из 26 комитетов, передает ТАСС.

Отмечается, что увеличение произошло благодаря «разукрупнению» ряда комитетов. Глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков объяснил, что структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.

На минувшей неделе ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы восьмого созыва.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни

25.09 / Талибы вывесили тела предполагаемых преступников в одном из городов Афганистана. Боевики сказали, что это предупреждение

27.09 / Минобороны Армении: Азербайджан не вынес уроков из бесславных поражений и будет наказан

02.09 / Чехия указала на нежелание Польши и Прибалтики рвать отношения с Россией

13.02 / Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные по первым случаям COVID-19 – СМИ

13.06 / Россия начала учения в Тихом океане с боевыми кораблями и подводными лодками

07.09 / Трое взрослых и восемь детей пропали в горах в Сочи

23.09 / Саакашвили о покушении на Шефира: Правоохранительные органы расшатаны, украинцы не защищены

04.08 / “Ей это нравится”. Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах

24.10 / Бразилия разрешила ввоз китайской вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика