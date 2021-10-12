Госдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов

Депутаты Госдумы восьмого созыва во время первого пленарного голосования проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва.

В Госдуме будут работать 32 комитета и три постоянных комиссии, Госдума седьмого созыва состояла из 26 комитетов, передает ТАСС.

Отмечается, что увеличение произошло благодаря «разукрупнению» ряда комитетов. Глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков объяснил, что структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.

На минувшей неделе ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы восьмого созыва.