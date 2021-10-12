Врач назвала заболевания, о которых говорит чувство холода

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12.10.2021, 10:56, Разное
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Врач Наталья Шарашкина пояснила о заболеваниях, о которых свидетельствует зябкость и чувство холода. Эти ощущения становятся привычным спутником пожилых людей.
С возрастом ухудшаются процессы терморегуляции. Кроме того, становится тоньше кожа, сокращается количество волосяного покров, ухудшается функционирование кровеносных сосудов. Врач заявила об уменьшении жировой ткани, в особенности бурой. Нехватка последней тормозит процесс согревания.

Еще одним параметром выступает саркопения (снижение мышечной массы). Когда наблюдается такая ситуация, организму становится сложно реагировать на холодную температуру. Пожилым людям свойственны хронические заболевания, а они оказывают воздействие на способность быстро согреться. Зябкость встречается чаще при сахарном диабете, гипертонии, атеросклерозе, анемии.

В группе риска находятся люди пожилого возраста с низкой массой тела, плохой двигательной активностью и недостаточно сбалансированным питанием. Чтобы не чувствовать холод, необходимо поддерживать нормальную температуру в помещении. Также важно выбирать одежду из натуральных тканей.

Температура тела налаживается путем двигательной активности. Если человек занят чем-то, то создается в десять раз больше тепла. Крайне важно контролировать протекание хронических заболеваний и обеспечивать их профилактику.

Источник: aif.ru



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