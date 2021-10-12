Избыток витамина D может нарушить работу почек

Работу почек может нарушить избыток в организме витамина D. К такому выводу пришли британские медики.

В холодный сезон обычно наблюдается дефицит витамина D, врачи рекомендуют принимать добавки с данным элементом, однако важно не допустить его переизбытка. Он, в свою очередь, способен привести к различным проблемам со здоровьем. В чрезмерном количестве витамин начинает оказывать токсичный эффект.

Переизбыток элемента приводит к гиперкальцемии, когда слишком много кальция концентрируется в крови. В результате появляются усталость, тошнота, рвотные позывы, учащенное мочеиспускание.

В тяжелой ситуации переизбыток витамина D приводит к появлению боли в костях, проблемам с сердцем и почками. Если человек чувствует недомогание и подозревает, что оно связано с переизбытком приема элемента, то нужно не медлить с визитом к врачу, пишет портал Newinform.