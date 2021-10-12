 

Автоэксперт Васильев порекомендовал отказаться от техобслуживания у официальных дилеров

12.10.2021, 10:56, Разное
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Автоэксперт Егор Васильев дал советы относительно техобслуживания транспортного средства. Он призвал не делать это у официальных дилеров.
Некоторые владельцы автомобилей во время проведения техобслуживания дают согласие на услуги, предоставляемые официальным дилером. Однако они часто бывают просто не нужны. В результате не получается избежать лишних затрат.

У автомобилистов есть два пути, которые помогут сохранить денежные средства. Эксперт посоветовал водить машину более аккуратно, чтобы не приходилось часто тратиться на ремонт. Кроме этого, важно понимать все услуги, которые предлагаются дилером в рамках обслуживания транспортного средства. Тогда, опираясь на технические знания, автомобилист сможет принять адекватное решение.

Когда сотрудник дилерского центра не может понятно обосновать необходимость предоставления той или иной услуги, то необходимо отказаться от нее. Техосмотр не обязательно проходить у официального дилера. Автомобилисту обойдутся в гораздо меньшую сумму услуги сертифицированных центров, пишет портал «Экономика сегодня».



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