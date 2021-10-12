Мнение: Безотлагательные решения

Новый японский премьер Кисида традиционно заявил в своей программной речи о принадлежности северных территорий Японии. Однако при этом он сделал и еще одно уточнение — мирного договора без решения территориального вопроса не будет, однако проблему нужно решать, и решать безотлагательно.

Курилы и пляски вокруг них, которые возникли в последние годы — свидетельство очевидной борьбы в Кремле. Передача островов Японии под любым предлогом и на любых условиях означает главное — итоги Второй мировой войны на Тихом океане пересматриваются явочным порядком. Против чего категорически выступает Китай, у которого есть свои собственные и весьма непростые споры с соседями, и тоже по поводу территориальной принадлежности тех или иных островов. Кроме того, Япония, пересмотрев итоги Второй мировой, получит фактическое право и на пересмотр положений своей конституции, запрещающей ей ведение внешней политики в том числе и военными средствами. Что, безусловно, совершенно не устраивает уже все страны региона.

В этом смысле сам факт переговоров с японцами о пересмотре статуса Курильских островов — это своеобразный шантаж со стороны Кремля в отношении и Китая, и стран региона.

Японцы какое-то время играли в эту игру, но теперь пришли к выводу, что их банально используют. И заявляют о том, что более не будут продолжать участвовать в этих упражнениях Кремля. Либо предметные переговоры — либо никаких. В определенном смысле это устраивает китайцев, которые получают определенность, и которых теперь так просто шантажировать не получится.

Правда, Курилы теперь — самая меньшая из проблем региона. Сейчас всё более тревожной становится обстановка вокруг Тайваня. Китай как раз очень даже не прочь пересмотреть итоги Второй мировой в этом плане. И вернуть Тайвань в родную гавань. Причина на поверхности — китайская модель развития исчерпала себя. Она уже находится в жестком системном кризисе, и пока у китайского руководства еще есть время, чтобы развернуть ситуацию. Но времени мало. Война — очень неплохой и привычный инструмент разрешения кризисов, и Китай объективно подходит к этому решению. К которому его подталкивают слабеющие на глазах США. Кроме того, в 23 году Си Цзиньпин должен попытаться использовать право на «обнуление» и в третий раз вопреки сложившейся традиции занять высшие посты. И опять же — война, тем более победоносная, сделает эту попытку практически беспроигрышной.

Шансов у Тайваня в прямой войне с Китаем, видимо, нет. Без внешней помощи вариантов удержать территорию просто не существует — слишком несопоставимы ресурсные возможности. При этом США могут прийти на помощь, но скорее всего, выразят глубокое возмущение, и на этом всё.

Однако фактический пересмотр итогов Второй мировой, если он произойдет таким образом, может запустить целую лавину таких же фактических пересмотров в других местах. На Курилах в том числе. Япония, кстати, по всем признакам уже была готова к силовому захвату Курил в начале 2011 года, однако землетрясение полностью изменило повестку. Как будет сейчас, сказать трудно, но с 11 года Россия точно не стала сильнее.

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