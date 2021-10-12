Вести – в украинском Тернополе обнаружили сибирскую язву

На Украине зафиксировали случай заболевания сибирской язвой. Как передают «Вести», в Госпотребслужбе Украины сообщили, что инцидент произошёл на территории зооуголка парка «Топильче» в Тернополе. На месте введён карантин, территорию дезинфицировали, место обнаружения обожжено огнём. Жителей города просят не кормить животных с рук и не выгуливать рядом собак.



Reuters

В украинском Тернополе зафиксировали случай заболевания сибирской язвой. Как пишут «Вести», об этом сообщила Госпотребслужба Украины.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл на территории зооуголка парка «Топильче», где погиб пони. По результатам исследования патологического материала обнаружена сибирская язва, на месте введён карантин, территорию дезинфицировали, место обнаружения обожжено огнём. Вакцинированы другие животные, работникам назначен курс антибиотиков. Взяты пробы почвы и воды. Жителей Тернополя просят не кормить животных с рук и не выгуливать рядом собак.

«На сегодняшний день продолжается наблюдение за здоровьем животных зооуголка. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение», — пишет служба.

Как напоминает издание, сибирская язва — острое зоонозное инфекционное заболевание, вызывает воспаление лимфатических узлов. У людей протекает с поражением кожи с образованием специфического карбункула, отёка и регионарного лимфаденита на фоне лихорадки и интоксикации, реже с поражением лёгочной, кишечной систем и генерализацией процесса. Основной источник инфекции — больные травоядные животные.