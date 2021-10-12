Мнение: Как Википедия превратилась в инструмент западной пропаганды

Как Википедия превратилась в инструмент западной пропаганды

В общественное сознание нашей страны, вместе с активной интернетизацией всего и вся, вошёл феномен «Википедии».

Критически настроенные к молодёжи граждане больше всего любят подчёркивать интеллектуальную незрелость и общую мировоззренческую безграмотность молодых людей, нарекая их «поколением ЕГЭ». Это обзывательство не слишком удачно, поскольку как раз ЕГЭ практически никакого влияния на интеллектуальное развитие молодёжи не оказывает, хотя и деформирует основополагающие принципы системы обучения, так как школьники вынуждены заниматься не освоением учебного материала, а подготовкой к тестам. Но проблематика формализации образовательного процесса была всегда, и до ЕГЭ. В некотором смысле она в целом неизбежна, хотя это и не оправдывает введение «объективного» контроля знаний через тесты в качестве главенствующего.

Удачной же характеристикой нашей молодёжи является «поколение Википедии», ведь именно эта сетевая энциклопедия фактически становится основным источником теоретических знаний об окружающем мире.

Генеральный источник всех знаний

В общество не первый раз возникает потребность в концентрации всех основных знаний в едином источнике. В средневековье это были «священные писания», затем многие крупные государства старались разработать крупные универсальные энциклопедии, обслуживающие интеллектуальные потребности народа и формирующие картину мира. Наиболее удачная и известная попытка создания единого универсального источника знаний была предпринята в СССР при создании «Большой советской энциклопедии».

Авторитет БСЭ в СССР был чрезвычайно велик не только в среде обычных людей, но и у профессионалов, в том числе учёных. В научных работах советского периода ссылки на БСЭ по своему «статусу» практически приравнивались к ссылкам на «классиков марксизма». Это было следствием не только подцензурности, но и качества самой энциклопедии. Глубина и проработанность статей в БСЭ, например, значительно превышали таковые в иностранной «Британнике», написанной специально для англосаксонского мира силами американских университетов.

После развала СССР в современной России предпринята попытка переписать БСЭ на новый лад так же, как переписывали советские учебники. Однако ни славы, ни авторитета «Большая Российская энциклопедия» не снискала.

Приукрашивать идеологическое содержание БСЭ тоже не стоит, так как многие её авторы, как выяснилось в 1990-е гг., «оказались» прожжёнными либералами и идеалистами, но тем не менее в общем это была удачная попытка создания универсального источника знаний. У БСЭ было два главных недостатка, связанных прежде всего не с концентрацией фактов, описаний и характеристик, а с научной ценностью выводов её статей. Во-первых, сама идея изложения глубоких научных истин в кратком и концентрированном виде достаточно спорная. Действительно, великим умам, гигантам от науки порою удавалось излагать теорию в доступной и популярной форме (читайте соответствующие работы, например, Дарвина, Энгельса, Менделеева, Сеченова, Павлова, Тимирязева), однако энциклопедии, как впрочем и учебники, обычно пишут заурядные научные сотрудники и они пишут куда более кратко, чем этого требует сам материал. Чтобы уметь сложное объяснять просто, необходимо филигранно овладеть «сложным», а не просто научиться доступно писать. Во-вторых, советские авторы часто писали статьи БСЭ совершенно формально, порою с «фигой в карме», то есть будучи несогласными с тем, что писали. Отсюда в теоретических статьях БСЭ содержалось много противоречий, недоказанности и сознательной путаницы. Когда же переписали БСЭ в БРЭ, во многом получилась и вовсе теоретическая петрушка. БРЭ — это скорее сборник наиболее ходовых представлений российских учёных по тем или иным вопросам, чем универсальное изложение научных истин.

Смена методологического подхода энциклопедийности

Википедия появилась в 2001 году на принципиально отличной методологической основе. Если классические энциклопедии ставили перед собой задачу изложения научных (адекватных действительности) знаний, то Википедия стремится стать площадкой для концентрации устойчивых мнений, концепций и теорий, как бы давая читателю простор для самостоятельного выбора. В классической энциклопедии не было места для свободы слова, свободного восприятия выводов читателем, тогда как Википедия даёт и то и другое.

Философским источником этой методологии является позитивизм и в конечном счёте отрицание познаваемости прежде всего социальных процессов. «Сколько людей, столько и мнений». Википедия предлагает нам только наиболее авторитетные и распространённые мнения. Если классическая энциклопедия утверждает объективность знаний через их научность, то есть соответствие реальности (пусть это и не всегда так, но здесь важен сам подход), то Википедия подменяет требование объективности правилом «нейтральной точки зрения».

Нейтральная точка зрения означает, что при наличии различных мнений в статьях Википедии не должно отдаваться предпочтение какому-либо одному из них. Излагая в статье несколько разных точек зрения, следует действовать как можно более аккуратно, сопровождая каждую из них необходимым контекстом. Не следует представлять то или иное суждение как «единственно верное» или как «истину в последней инстанции».

Однако же ясно, что по любому значимому вопросу в обществе присутствуют различные мнения, а наука тем и отличается от других форм общественного сознания, что все установленные выводы относит к категории «истины в последней инстанции». Каждая новая научная истина углубляет прежнюю, а не отменяет её.

Иными словами, сущностной чертой Википедии как энциклопедии является её принципиальная демократичность, или, говоря прямо, ненаучность. Википедия может содержать как научные знания, так и антинаучные.

Авторитетные источники, которые формируют физиономию Википедии

Баланс научных истин, фактических данных и ненаучной, в том числе ложной, информации формирует теоретический облик Википедии и определяет характер её влияния на общественное сознание. Ключевым вопросом здесь является вопрос об источниках сведений, которые допускаются правилами Википедии. Все статьи сетевой энциклопедии должны основываться на так называемых авторитетных источниках. Факты, вносимые в Википедию, являются не фактами реальной жизни, а «утверждением, по поводу которого существует консенсус учёных и экспертов в данной области».

Википедия, в силу специфики развития интернета, а именно доступности и быстроты обращения к сайту, удачной рекламной кампании, привлекательности низового участия в написании статей и объявленных демократических принципов, завоевала чрезвычайную популярность и стала источником информации о мире прежде всего для молодёжи. Более того, на Википедию ссылаются политики, журналисты, даже суды и учёные. Она сумела создать вокруг себя ореол образовательного и гуманитарного проекта, стала модной.

Люди, организации и государства, которые стремятся к управлению общественным сознанием как в отдельных странах, так и в целом в мире, быстро смекнули, что контроль над идеологическим содержанием «авторитетных источников» позволяет легко и быстро продвигать в самые широкие массы читателей Википедии выгодные для них выводы и концепции. Что в реальности является «авторитетным источником» для статей Википедии? Это публикации в научных журналах, в основном, конечно, западных; это публикации в крупных СМИ, в основном, конечно, западных или прозападных; это публикации издательств крупных ВУЗов, в основном, конечно, западных; это заявления экспертов, в основном, конечно, западных.

Политическая подноготная Википедии

Таким образом, сложилась такая ситуация, что проект демократической сетевой энциклопедии, составляемой волонтёрами, оказался под идеологическим контролем западных пропагандистских институтов. Разумеется, учёные, журналисты, эксперты, оплачиваемые из бюджетов западных государств и грантами западных корпораций, по наиболее существенным вопросам общественной и политической жизни чрезвычайно стеснены цензурой заказчика. Они всегда вещают лишь в допустимых идеологических пределах «западных ценностей» и тех задач, которые перед ними ставятся. А Википедия стала глобальным и достаточно универсальным проводником их выводов в широкие читательские массы.

Более того, известны факты, когда ЦРУ и другие разведки, пытаясь уже менее опосредованно влиять на картину мира, занимаются массированным редактированием наиболее щепетильных статей Википедии в выгодном для них свете.

Поэтому неудивительно, что более-менее суверенные государства, осознавая опасность идеологической проработки Википедией, пытаются или перехватить инициативу идейно-политического наполнения её статей, или просто запрещают сайт на своей территории.

Политическая подноготная Википедии в действительности определяет её сущность как инструмента политической борьбы под видом образовательного проекта. Успешность такого использования Википедии объясняется как раз её демократической формой, куда более удобной для завуалированного влияния на неокрепшие мозги молодёжи, чем классические энциклопедии.

(с) Анатолий Широкобородов

https://topcor.ru/22019-kak-vikipedija-prevratilas-v-instrument-zapadnoj-propagandy.html – цинк

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