 

Зеленский: Сегодняшний саммит Украина – ЕС будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество

12.10.2021, 10:38, Новости дня
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Глава государства приветствовал приехавших в столицу Украины главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

“Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина – ЕС будет плодотворным, и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество”, – отметил Зеленский.

Радий вітати @vonderleyen та @CharlesMichel в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII Саміту Україна – ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції * до європейської спільноти. pic.twitter.com/z3LU5jBXB4

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2021

В рамках XXIII саммита Украина – ЕС запланировано подписание ряда соглашений, в частности договора “об открытом небе”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что от этого саммита в Киеве ожидают конкретных шагов по евроинтеграции страны и анонсировал “несколько прорывных решений”.

Контекст:

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

“Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам”, – отметили в МИД Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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