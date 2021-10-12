МВФ выразил поддержку Георгиевой, ее не будут отстранять из-за ситуации с рейтингом Doing Business

“Исполнительный совет посчитал, что представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель играла неподобающую роль в подготовке отчета Doing Business в 2018 году, когда она была главой Всемирного банка. Рассмотрев все представленные доказательства, Исполнительный совет подтверждает свою полную уверенность в лидерстве директора-распорядителя и ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности. Правление верит в приверженность директора-распорядителя поддержанию высочайших стандартов управления и добросовестности в МВФ”, – говорится в заявлении.

В МВФ добавили, что исполнительный совет “надеется продолжить работу с директором-распорядителем, остальной частью руководства и преданными своему делу персоналом МВФ для решения серьезных проблем, с которыми сталкивается мировая экономика и страны-члены МВФ”.

Контекст:

В сентябре Всемирный банк отказался от подготовки и публикации рейтингов Doing Business и больше не будет их выпускать из-за выявленных нарушений в подготовке отчетов за 2018-й и 2020 годы.

Агентство Reuters писало, что 10 октября Исполнительный совет Международного валютного фонда встретился с Георгиевой и юридической фирмой, которая заявила, что Георгиева, будучи главой Всемирного банка, оказывала давление на сотрудников Всемирного банка, чтобы те изменили данные в интересах Китая.

Ситуация касается рейтинга Doing Business. Как пишет агентство, в отчете о расследовании юридической фирмы WilmerHale, подготовленном для правления Всемирного банка, утверждалось, что Георгиева на посту главы Всемирного банка в 2017 году оказывала “необоснованное давление” на сотрудников, чтобы они изменили данные в отчете рейтинга Doing Business и повысили рейтинг Китая в области делового климата, в то время как Всемирный банк искал поддержки Пекина для крупного увеличения капитала.

Георгиева возглавила МВФ в октябре 2019 года. Ранее она работала в Европейской комиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а затем вице-президентом по бюджету и человеческим ресурсам. С января 2017 года была главным исполнительным директором Всемирного банка.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—