 

“Помочь ему не могу”. Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова

12.10.2021, 10:38, Новости дня
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О госпитализации Серова с COVID-19 российское издание Kp.ru сообщило 9 октября. В публикации отмечается, что на тот момент у артиста было поражено более 75% легких. 

Крутой подтвердил информацию о заражении Серова коронавирусом.

“Мой друг Саня заболел этой “заразой”, помочь ему, при всем моем желании не могу.  У меня огромная просьба – помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани”, – написал он.

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Публикация от Игорь Крутои * (@igorkrutoy65)

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 238 млн случаев COVID-19 (В России – 7,7 млн), умерло 4,9 млн человек (в России – 214 тыс.). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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