 

Путин пригласил другие страны на форум по сохранению популяции тигра

12.10.2021, 10:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин пригласил представителей других стран на Международный форум по сохранению популяции тигра, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2022 года.

«Хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй Международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке», – передает ТАСС слова главы российского государства в видеообращении к конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. «Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что защита редких видов фауны и флоры гарантируется в РФ на государственном уровне. «И принимаемые меры дают ощутимый результат. Так, выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра», – отметил президент России. «И мы продолжим все эти усилия, в том числе в координации с нашими зарубежными партнерами», – заверил российский лидер.

Ранее исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии организации Элизабет Марума Мрема заявила, что российский опыт по сохранению амурских тигров учит мир тому, что соответствующая правовая база помогает создавать благоприятную окружающую среду.



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