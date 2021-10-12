Словенские фанаты напали на болельщиков футбольной сборной России

Словенские болельщики после матча сборных Словении и РФ в отборочном турнире чемпионата мира по футболу напали на российских фанатов, рассказал болельщик по имени Роман.

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик РИА «Новости».

Также о произошедшем рассказал пользователь Twitter с ником «Угодник», передает телеканал «360».

«После матча был прыжок со спины от местных. Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre. У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим», – написал он.

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными РФ и Словении завершился победой россиян со счетом 2:1. Ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Сборная РФ гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира.