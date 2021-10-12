 

Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

12.10.2021, 10:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПервое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла один из старейших депутатов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова («Единая Россия»).

Старейшим депутатом нижней палаты на данный момент является 85-летний Владимир Ресин, он на год старше Терешковой, однако отказался от своего конституционного права открыть первое заседание Госдумы, потому оно перешло следующему депутату по возрасту, передает РИА «Новости».

Место в президиуме традиционно заняли старейшины каждой из партий, прошедших в палату: от КПРФ Светлана Савицкая, от ЛДПР Владимир Жириновский, от «Новых людей» Алексей Нечаев, от «Справедливой РФ – За правду» Галина Хованская.

Терешкова поприветствовала приглашенных на первое заседание Думы гостей, в числе которых руководители и представители федеральных органов власти, и объявила заседание открытым. Прозвучал гимн России.

После этого Терешкова проинформировала депутатов об итогах выборов и предоставила слово представителям всех пяти политических партий, прошедших в Госдуму: «Единой России», КПРФ, «Справедливой РФ – За правду», ЛДПР и «Новым людям».

На минувшей неделе ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы восьмого созыва.



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