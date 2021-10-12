 

Глава Black Star Пашу тратит на домашний персонал 2 миллиона рублей

12.10.2021, 10:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Black Star Пашу Курьянов пояснил о своей жизни на широкую ногу. Он признался, что на оплату домашнего персонала в месяц тратит два миллиона рублей.
Пашу готов платить огромные суммы средств ради личного комфорта. Подобные затраты гендиректор Black Star вполне может себе позволить. Свои доходы он не озвучивает, но, вероятно, они очень большие. Дома у него работает целый штат сотрудников: повар, уборщица, няня ребенка, охранники и другие специально обученные люди.

Пашу состоит в браке с певицей Ханной. Он признался, что у них общий семейный бюджет. Сейчас звездная чета строит дом, параллельно оплачиваются счета за квартиру. Пашу удобно, что все бытовые обязанности выполняют профессионалы. За свою работу они получают достойную заработную плату.

Напомним, что Пашу возглавил Black Star в середине нулевых, тогда он выступал партнером рэпера Тимати. В прошлом году Тимур Юнусов неожиданно для всех вышел из бизнеса. Сейчас он не общается с Пашу.

Гендиректор рассказал, что изначально все скучали без Тимати, но сейчас рабочая обстановка нормализовалась. Пашу удалось собрать новую команду и перестроить взаимодействие с артистами лейбла. Сейчас вся работа осуществляется стабильно. Пашу Курьянов не может сказать, что все изменения произошли к лучшему, ведь с Тимати они были хорошими друзьями, которые строили большой бизнес. Сейчас общения нет, но на мероприятиях при встрече знаменитости здороваются. Муж Ханны уверен, что нужно, чтобы прошло время, и тогда контакт наладится.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.09 / Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму

17.08 / «Убивает за день»: белорусский Минздрав обнаружил в стране особо опасный штамм коронавируса

23.07 / Мнение: США против Кадырова

14.03 / Мнение: Силы РФ на границе с Украиной

15.08 / Эксперты назвали наиболее интересные и чувственные российские драмы

16.08 / “Нож в спину”: Лукашенко угрожает уволить вышедших на забастовки рабочих заводов

04.09 / Мэрия Москвы разрешила проводить корпоративы в мавзолее Ленина

10.03 / Селена Гомес о завершении музыкальной карьеры, рехабе и поиске любви

30.05 / «Просто нужно каждый день это делать!»: видео, как девушка убирается, получило много противоречивых откликов в Сети

12.01 / В России прошли испытания препарата для профилактики ковида из березовой коры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика