Глава Black Star Пашу тратит на домашний персонал 2 миллиона рублей

Глава Black Star Пашу Курьянов пояснил о своей жизни на широкую ногу. Он признался, что на оплату домашнего персонала в месяц тратит два миллиона рублей.

Пашу готов платить огромные суммы средств ради личного комфорта. Подобные затраты гендиректор Black Star вполне может себе позволить. Свои доходы он не озвучивает, но, вероятно, они очень большие. Дома у него работает целый штат сотрудников: повар, уборщица, няня ребенка, охранники и другие специально обученные люди.

Пашу состоит в браке с певицей Ханной. Он признался, что у них общий семейный бюджет. Сейчас звездная чета строит дом, параллельно оплачиваются счета за квартиру. Пашу удобно, что все бытовые обязанности выполняют профессионалы. За свою работу они получают достойную заработную плату.

Напомним, что Пашу возглавил Black Star в середине нулевых, тогда он выступал партнером рэпера Тимати. В прошлом году Тимур Юнусов неожиданно для всех вышел из бизнеса. Сейчас он не общается с Пашу.

Гендиректор рассказал, что изначально все скучали без Тимати, но сейчас рабочая обстановка нормализовалась. Пашу удалось собрать новую команду и перестроить взаимодействие с артистами лейбла. Сейчас вся работа осуществляется стабильно. Пашу Курьянов не может сказать, что все изменения произошли к лучшему, ведь с Тимати они были хорошими друзьями, которые строили большой бизнес. Сейчас общения нет, но на мероприятиях при встрече знаменитости здороваются. Муж Ханны уверен, что нужно, чтобы прошло время, и тогда контакт наладится.

Источник: www.starhit.ru