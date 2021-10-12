 

Анатолий Котенев откровенно рассказал об отношениях с Ларисой Гузеевой

12.10.2021, 10:02, Разное
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Российский актер Анатолий Котенев вспомнил об отношениях с Ларисой Гузеевой. В рамках программы «Судьба человека», которая выходит в эфир канала «Россия-1», он рассказал, что рядом с ней всегда были мужчины.
Котенев заявил, что возможно, разочарует кого-то, но с Гузеевой у него роман так и не развился. У ведущей и без него было много поклонников. Коллеги по цеху работали вместе в Одессе на одном из проектов. Котенев видел отношения Гузеевой с мужем. Он назвал ведущую очень красивой женщиной и звездой большого уровня.

Артист вспомнил, что в Одессе было очень много соблазном: море, первая клубника, весна. Гузеева делилась с ним рассказами об отношениях с мужем. Она вспомнила, как однажды приготовила ему вкусный ужин, запах от которого чувствовали все жильцы подъезда. Однако актриса выбросила еду, поскольку супруг опоздал домой. Мужчина пришел довольный, поскольку чувствовал запах приготовленной пищи. Он искал ее, но есть было нечего.

Напомним, что Лариса Гузеева и Анатолий Котенев вместе снимались в фильме «Секретный фарватер». Эта картина обоим артистам принесла известность.

Источник: teleprogramma.pro



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