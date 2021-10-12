 

Великобритания закупит этой зимой рекордное количество ватников

12.10.2021, 9:51, Разное
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Сразу 12 российских предприятий получили лицензии на поставку стёганых ватных курток в Великобританию. Спрос на этот предмет зимней одежды резко вырос на Туманном Альбионе в преддверии холодной зимы.  

О готовности закупать ватники и продавать в своих бутиках в Лондоне, Манчестере, Бирмингеме и других городах страны уже объявили Burberry, Marks & Spencer, Fred Perry, Clarks, Alexander McQueen и другие. В среднем стоимость одной куртки будет колебаться в зависимости от спроса и составит 500-1000 фунтов. 

Первая партия ватников отправится на Туманный Альбион уже в октябре. Всего российские ателье рассчитывают поставить в Великобританию до 500 тысяч ватников. Кроме того, на острова отправится гуманитарный груз от МЧС с 5 тысячами ватников для британских пенсионеров и других малообеспеченных категорий граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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