“С каждой фотосессией жопа все больше”, “Ни хрена себе отъела!” Michelle Andrade показала ягодицы и грудь

На некоторых фото также видна голая грудь певицы.

“Обожаю эту фотосессию! И образы – одни из любимых. Какой вам больше нравится?” – спросила она.

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Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

“С каждой фотосессией жопа у Мишель все больше”, – прокомментировал подписчик marktsar399.

“Ни хрена себе жопу отела!” – отметил andrejkolomojskij.

“Она не отъела, а наприседала, занимаясь в зале”, – заявила _alise_20.

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

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