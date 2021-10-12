“С каждой фотосессией жопа все больше”, “Ни хрена себе отъела!” Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
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На некоторых фото также видна голая грудь певицы.
“Обожаю эту фотосессию! И образы – одни из любимых. Какой вам больше нравится?” – спросила она.
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“С каждой фотосессией жопа у Мишель все больше”, – прокомментировал подписчик marktsar399.
“Ни хрена себе жопу отела!” – отметил andrejkolomojskij.
“Она не отъела, а наприседала, занимаясь в зале”, – заявила _alise_20.
Контекст:
Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.
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