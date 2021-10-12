В Украине 15 областей соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В частности, в Донецкой области три дня подряд превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения (75,2, 79,4 и 81,9) и загруженность койкомест с кислородом (68,1%, 73,1% и 72,5%). В Житомирской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (24,%, 24,9% и 25,5%) и уровень госпитализаций (74,6, 73,9 и 77,3). В Сумской области также три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (27,9% 28,5% 30,1%) и уровень госпитализаций (71, 73,8 и 74,9).

Инфографика: moz.gov.ua

Также по всей Украине 11 октября был превышен уровень госпитализаций (60,5 на 100 тыс. населения).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “Голосу америки”, которое вышло 11 октября, заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Министерстве здравоохранения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—