Twitter добавил функцию удаления подписчиков

7 октября соцсеть начала тестироваться эту функцию, а 12 октября полноценно запустила ее для всех пользователей.

Чтобы удалить подписчика, нужно зайти в свой профиль и нажать “Подписчики”. Затем щелкнуть значок с тремя точками и выбрать “Удалить этого подписчика”.

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к так называемой “мягкой блокировке”: если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.

The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021

Контекст:

По итогам 2020 года, в среднем 192 млн человек пользуются Twitter ежедневно. В 2020 году выручка компании Twitter Inc. составила $3,72 млрд.

