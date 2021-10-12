 

Twitter добавил функцию удаления подписчиков

12.10.2021, 9:44, Новости дня
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7 октября соцсеть начала тестироваться эту функцию, а 12 октября полноценно запустила ее для всех пользователей.

Чтобы удалить подписчика, нужно зайти в свой профиль и нажать “Подписчики”. Затем щелкнуть значок с тремя точками и выбрать “Удалить этого подписчика”. 

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к так называемой “мягкой блокировке”: если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей.

The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021

Контекст:

По итогам 2020 года, в среднем 192 млн человек пользуются Twitter ежедневно. В 2020 году выручка компании Twitter Inc. составила $3,72 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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