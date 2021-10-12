 

В Польше нашли мертвой 51-летнюю украинку

12.10.2021, 9:44, Новости дня
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Пресс-атташе управления полиции в Стараховицах Павел Кусяк сообщил, что вчера утром в службу экстренной помощи позвонили из одного из хостелов в Стараховицах и сообщили, что 51-летняя гражданка Украины, которая была гостем, не подает никаких признаков жизни.

Медики пытались спасти женщину, но им это не удалось.

Пока причины смерти украинки неизвестны. Следствие ведет прокуратура. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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