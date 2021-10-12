 

“Какой милашный”, “Потрясающие фото”. Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын

12.10.2021, 9:44, Новости дня
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“Я же вам не показывала фотографии новорожденного Мишутки. Здесь ему 8 дней”, – написала она.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

“Какой милашный”, – прокомментировала подписчица askim.alena.

“Потрясающие фото”, – написала kvk.clothes.

Контекст:

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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