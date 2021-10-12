 

Нарциссизм может принести молодым мамам как пользу, так и вред: психологи об этом качестве

12.10.2021, 9:28, Разное
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Воспитание ребенка может быть благополучным, если мама будет проявлять заботу, любовь и внимание к нему. Но что, если она сама страдает от нехватки внимания и признания со стороны окружающих? Если у молодой мамы нарциссизм? Как это скажется на материнской роли? Ученые видят в этом плюсы и минусы – в зависимости от типа нарциссизма.

Разные предпосылки

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование с участием 385 молодых матерей. Изучался опыт их материнства как до, так и после рождения ребенка.

В оценках учитывался тип нарциссизма. Их бывает два:

Грандиозный. Такие нарциссы жаждут внимания и сочувствия. Они отличаются высоким уровнем собственного достоинства и ожидают соответствующего отношения к себе. Уязвимые. Данный тип нарциссизма характеризуется чувством собственной неполноценности, негативными эмоциями, постоянным ощущением стыда и враждебностью к окружающим.

Тип нарциссизма в конечном итоге мог влиять и на состояние женщин во время беременности, и после родов. Причем в некоторых аспектах даже в рамках одного типа нарциссизма данное влияние было неоднозначным.

Результаты исследования

Специалисты обнаружили, что женщины с грандиозным нарциссизмом продемонстрировали высокий уровень благополучия во время перехода к материнству. Они приносили больше пользы ребенку, чем уязвимые матери-нарциссы, которые показали неподготовленность к стрессовым ситуациям, возникавшим в этот же период.

Мамы с грандиозным нарциссизмом рассматривали детей как продолжение себя, что и заставляло относиться к ним более позитивно. Таким женщинам было свойственно и чувство привязанности к своему ребенку, что и могло создать основу для благополучного вступления в статус матери. Свое тело они начинали позитивно воспринимать после родов.

Относительно матерей с уязвимым нарциссизмом выводы не столь радостны. Они стали больше подвергаться стрессу и преимущественно испытывали негативные чувства к собственному телу. Отношения с новорожденным тоже были не самыми успешными, как и в целом роль матери.

Ограниченность исследования

Выводы исследования показывают разность во влиянии нарциссизма на материнство в разных его типах. Но принимать это заключение как точное утверждение тоже пока еще рано. Дело в том, что исходные данные для исследования брались в основном из отчетов самих женщин. Это значит, что, например, привязанность к ребенку со стороны матерей с грандиозным нарциссизмом могла быть лишь желанием участниц исследования.

Также вывод о матерях с данным типом нарциссизма противоречит другим исследованиям, в которых обнаруживался низкий уровень заботы о детях. В них же отмечалось, что у женщин-нарциссов с большей вероятностью будет проявляться стремление к физическому насилию над своими детьми.

Как бы то ни было, в работе специалистов Стэнфордского университета демонстрируется восприятие женщинами с нарциссическим типом личности самих себя и своего отношения к детям до и после родов, что само по себе представляет научный интерес и для дальнейших исследований.



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