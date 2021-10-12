Экономист рассказала о росте пенсий в 2022 году

Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируются с 1 апреля на 7,7% рассказала профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18521 рубль, а социальной – 10307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера», – рассказала она агентству «Прайм».

Финогенова рассказала, что с 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. Средний размер такой пенсии – 2613 рублей. Сумма выплаты при этом будет зависеть от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода.

Ранее сообщалось, что на пенсионное обеспечение в РФ в 2022 году из бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) будет направлено почти 8,8 трлн рублей.