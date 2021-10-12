В Курильске отреагировали на заявление премьера Японии

На Курильских островах ждут японских граждан в качестве гостей – туристов или для ведения бизнеса, сообщил мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов, отвечая на высказывание нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

Рокотов отметил, что такие заявления «звучат постоянно», к ним уже привыкли, так как «с приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса», передает РИА «Новости».

«Хочу напомнить о принятых недавно поправках в нашу Конституцию, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки», – отметил он.

По его мэра, курильчане с удовольствием примут японских граждан на курильской земле в качестве гостей, туристов или для бизнеса, но на условиях главенства российского законодательства: «Мы за развитие дружбы и добрососедских отношений между нашими странами. Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории».

Ранее Кисида заявил, что что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.

Напомним, в октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии.

На минувшей неделе состоялся разговор главы РФ Владимира Путина и Кисиды.