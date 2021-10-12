Российские военные решили применить боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ в Таджикистане

Сирийский боевой опыт будет положен в основу действий российских военнослужащих на специальных учениях «Эшелон-2021» с силами и средствами материально-технического обеспечения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Таджикистане в октябре, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

«В ходе учения отработаем широкий спектр задач материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с учетом опыта вооруженных конфликтов современности, в том числе в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе», – цитирует ТАСС Лемякина.

По его словам, подразделения выполнят учебно-боевые задачи по развертыванию объектов складской инфраструктуры, полевых пунктов массовой заправки техники, эвакуации поврежденных бронемашин с поля боя, доставке материальных средств, боеприпасов и другие вопросы тылового и технического обеспечения.

В практических действиях будет задействовано более 500 военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, РФ и Таджикистана.

В октябре на территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном пройдут совместные учения с воинскими контингентами государств – членов ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих. Учения «Эшелон», которые запланированы на 18-23 октября, впервые пройдут в Таджикистане.

Ранее российские военные провели учения в горах Таджикистана.