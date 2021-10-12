 

Виновата Россия – министр здравоохранения Украины назвал причину низких темпов вакцинации

12.10.2021, 9:02, Новости дня
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал причину слабой вакцинации в стране. Как передают «Украинские новости», по словам чиновника, РФ действиями своей пропаганды не позволяет Украине двигаться европейскими темпами в плане вакцинации населения против коронавирусной инфекции.


Reuters

Россия действиями своей пропаганды не позволяет Украине двигаться европейскими темпами в плане вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Как пишут «Украинские новости», об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские страны», — заявил Ляшко.

Министр напомнил, что РФ ведёт против Украины гибридную войну, поэтому «приходится воевать на все фронты».

«Но, я думаю, что мы справимся», — добавил он.

Ляшко отметил, что с начала кампании по вакцинации на Украине было сделано около 13 миллионов прививок против коронавируса. При этом одной дозой вакцинировано приблизительно 20% взрослого населения страны.



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