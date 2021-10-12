 

“Еле идет. Все у нее болит там”. Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной

12.10.2021, 8:52, Новости дня
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В ролике 32-летняя Мишина снята со спины во время прогулки. Одной рукой она периодически хватается за свою пятую точку. При этом Эллерт с кавказским акцентом произносит, что у Мишиной крепатура после их совместной тренировки в сквош.

“А смотри, эта жопа была вчера на сквоше. Вообще еле идет. Просто не может ходить. И все у нее болит там”, – говорит 34-летний Эллерт.

В конце видео Мишина подходит к нему и со словами “покажи!” заглядывает в экран мобильного и улыбается.

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Скриншот: ellert_a / Instagram


Скриншот: ellert_a / Instagram


Скриншот: ellert_a / Instagram


Скриншот: ellert_a / Instagram


Скриншот: ellert_a / Instagram

Контекст:

Эллерт и Мишина познакомились в 2020 году на съемках телешоу “Холостячка” на СТБ. В финале проекта актриса, которая была главной героиней проекта, сделала выбор в пользу шоумена. После завершения съемок пара жила вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”, – написала она тогда.

18 августа Эллерт посвятил экс-возлюбленной видео, в котором звучит песня со словами “хочу быть твоим рабом”, а чуть позже заявил, что постоянно дарит Мишиной цветы. “Она, надеюсь, их не перепродает”, – уточнил Эллерт.

В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе друзей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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