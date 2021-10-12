В Ивано-Франковской области полиция задержалп подозреваемого в убийстве ветерана АТО

Инцидент произошел в ночь на 9 октярря.

“Этой же ночью у одного из местных предприятий торговли между 24-летним жителем Надворной и злоумышленником возник внезапный словесный конфликт. В ходе инцидента последний ударил ножом прикарпатца в область груди и скрылся с места происшествия. Товарищ пострадавшего вызвал медиков и полицию”, – говорится в сообщении.

Пострадавший от полученных ранений умер в больнице.

Полиция 11 октября задержала 41-летнего местного жителя, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Правоохранители намерены просить суд арестовать мужчину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Председатель Надворнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андрийович сообщил Общественному, что погибший – участник АТО на Донбассе Василий Попадич.

“Хирурги проводили операцию, делали все для того, чтобы спасти Василия. Запустили сердце, потому что его привезли в состоянии клинической смерти. На аппарате искусственной вентиляции легких он был стабильно тяжелый, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 3.00 он умер”, – рассказал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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