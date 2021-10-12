Нефть незначительно подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть во вторник незначительно снижаются в рамках коррекции после ралли предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% – до 83,61 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,14%, до 80,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В течение трех предыдущих торговых сессий нефть дорожала. В понедельник марка Brent обновила очередной рекорд за этот месяц, поднявшись выше 84 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. WTI поднималась выше 82 долларов за баррель впервые с 20 октября 2014 года.

«Нефть упала на утренних торгах в Азии, что является вероятной технической коррекцией после того, как фьючерс на нефть в США в понедельник поднялся выше 80 долларов за баррель впервые почти за семь лет», – прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

С начала месяца стоимость нефти выросла уже на 7-8%. Ралли на нефтяном рынке усилилось после того, как альянс ОПЕК+ на последнем заседании принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от ограничений в рамках нефтяной сделки.