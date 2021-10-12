Сборная РФ посвятила победу над Словенией Симоняну

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12.10.2021, 8:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФутболисты сборной РФ посвятили победу над словенцами в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 олимпийскому чемпиону и первому вице-президенту РФС Никите Симоняну, сообщил главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Легендарному нападающему сборной СССР и московского «Спартака» Никите Симоняну во вторник исполняется 95 лет.

«Поздравляю Никиту Палыча с 95-летием. Для него эта победа – наше поздравление. От имени сборной, РФС, всех сотрудников команды желаю ему здоровья, долгих лет жизни, как минимум еще столько же», – передает РИА Новости слова Карпина.

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными РФ и Словении завершился победой россиян со счетом 2:1. Ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Сборная РФ гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира.



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