Нет мужчина не беременный, хирурги провели операцию и у пациента удалили почки массой в 35 килограмм

Пациенту из города Виндзор удалили почки, общая масса которых достигала 35 килограммов, сообщает издание BBC News.

Пациентом клиники стал Уоррен Хиггс, которому исполнилось 52 года. Мужчина имел наследственную патологию – поликистоз почек.

На плановом обследовании, которое проводилось за пять лет до операции, врач определил, что размер почек пациента гораздо больше размеров обычного органа.

Уоррен продолжал посещать плановые обследования, и, несмотря на выписываемое лечение, его почки продолжали расти. Когда врачи поняли, что терапия здесь бессмысленна, предложили провести операцию по удалению растущего органа.

Перед операцией пациент был предупрежден об опасности. Хирурги сказали, что шанс выжить во время вмешательства равен примерно 50%.

Но мужчину мучали постоянные боли по всему телу, также он не мог нормально двигаться, поэтому согласился на операцию не раздумывая. Летом ему провели операцию, в рамках которой было удалено две почки.

К счастью хирургическое вмешательство прошло беспроблемно, а пациенту удалось восстановиться в течение нескольких месяцев. Он начал посещать спортивный зал и мечтает о том, чтобы вернуться к любимому занятию – триатлону. Но на данный момент мужчине приходится проходить процедуру диализа, а уже в следующем году он может стать в очередь на получение донорского органа.