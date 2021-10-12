 

Потеря мужа и роман с Тараторкиным: как живет бабушка из “Папиных дочек” Ольга Волкова

12.10.2021, 8:20, Разное
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82-летняя российская артистка Ольга Волкова начала сниматься в кино еще в молодости, но бешеную популярность и огромное количество поклонников актрисе принесла роль Антонины Семеновны, обаятельной бабушки семейства Васнецовых в сериале “Папины дочки”. Сегодня Волкову знает вся страна, однако ее жизнь не всегда была такой веселой как на экране.

Карьера Ольги Владимировны была предопределена с детства. Дед артистки основал два театра, а мать и отец, который позже попал под арест по доносу и ушел из семьи к другой женщине, тоже были актерами. Так Волкова попала в Ленинградский ТЮЗ и пошла по стопам родителей.

В начале пути артистка много играла в театре

в кино ее взяли в 1958 году. Важная часть ее пути в актерской карьере заняли проекты режиссера Эльдара Рязанова, у которого она снялась в “Вокзале на двоих”, “Жестоком романсе” вместе с Гузеевой и еще четырех картинах.

Личная жизнь сыграла с Ольгой Владимировной Политовой (Политова — девичья фамилия актрисы) злую шутку. Звезда дважды выбрала в качестве возлюбленного мужчину с фамилией Волков. Первый, режиссер Леонид, стал ее супругом и подарил дочь. А со вторым, Николаем, у актрисы закружился роман, и родился сын.

Между Волковыми у артистки были большие чувства с актером Георгием Тараторкиным, но до брака дело так и не дошло — мать не позволила Тараторкину жениться на женщине с ребенком. Последним мужем актрисы стал художник Владимир Ховралев, с которым она прожила больше 30 лет
— супруг скончался шесть лет назад.

В свои 82 года Волкова по-прежнему активно занимается карьерой, но теперь уже в окружении любящих детей и внуков. Только в этом году актриса трижды появилась на экранах, но совсем скоро порадует поклонников еще двумя проектами со своим участием — Ольга Владимировна сыграла в сериале “Хор” и фильме “Тайна Лилит”.



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