Почему упражнения полезны при раке простаты — исследование



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Десятилетия назад врачи рекомендовали онкологическим пациентам покой. Сегодня нет сомнений – упражнения помогают людям справиться с раком. Известно, что у физически активных людей реже развивается рак. У тех, кто часто упражняется, лучше исходы после лечения этой болезни. Однако многое остается неизвестным, включая то, какие упражнения наиболее полезны.

Эффекты упражнений при раке

облегчение тревожности и депрессии;

уменьшение слабости;

улучшение качества жизни во время и после лечения;

предупреждение лимфатических отеков;

улучшение физических способностей, мышечной силы;

улучшение когнитивных способностей;

профилактика бессонницы;

снижение риска рецидива рака.

В новом исследовании ученые стремились уточнить, какие именно механизмы связывают упражнения с лучшими исходами при раке. Они наблюдали за 10 пациентами с раком предстательной железы, которые проходили курс антиандрогенной терапии. Так называется вид лечения этой опухоли, при котором блокируют действие мужских половых гормонов на простату.

Участникам исследования назначили 12-нелельный курс упражнений наряду с обычным лечением. Он включал различные виды упражнений: аэробные, силовые и для равновесия. Наряду с этим они получали белковые пищевые добавки, калорийностью их диеты контролировали.

Исследование фокусировалось на уровне миокинов в крови. Это белки, которые мышцы вырабатывают при тренировках. Авторы исследования заинтересовались ими, потому ранее был известен ряд их полезных свойств, в том числе – воздействие на иммунитет.

Ученые провели анализы крови участникам до начала и после 12-недельного курса упражнений. Они обнаружили, что уровень миокинов у них за это время существенно повысился. Чтобы уточнить действие этих веществ, ученые провели эксперименты, в которых воздействовали этой кровью на культуры раковых клеток в лаборатории.

«Когда мы взяли у них кровь до и после упражнений и поместили в нее живые клетки рака простаты, мы обнаружили существенное подавление роста этих клеток кровью из второй порции. Эффект был довольно значительным, что показывает, что длительнее упражнения создают в организме среду, подавляющую раковый рост», – сообщил Роберт Ньютон (Robert Newton) из австралийского Университета Эдит Коуэн, соавтор исследования.

Ученые отметили, что миокины, судя по всему, не убивают раковые клетки напрямую: они дают сигнал Т-клеткам, чтобы те атаковали злокачественные ткани. Исследователи ожидают, что этот механизм распространяется на разные опухоли.