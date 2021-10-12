 

Парламентского лидера США эвакуировали из Ватикана из-за ковидных беспорядков

12.10.2021, 8:08, Новости дня
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси была вынуждена сократить своё пребывание в Ватикане из-за многотысячных беспорядков на улицах Рима, пишет CBS News. Телеканал отмечает, что итальянцы протестуют против запрета выходить на работу без санитарных пропусков, а Пелоси не имеет никакого отношения к народному возмущению.

Беспорядки вынудили спикера палаты представителей (конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси отменить своё запланированное чтение на католической мессе в Риме. В субботу она встретилась с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить ряд вопросов, включая изменение климата.

С нами на прямой связи из Рима зарубежный корреспондент CBS News Крис Ливси. Крис, эти протесты длились все выходные. Объясните нашим зрителям, что это за система «зелёных пропусков» и почему так много людей в Италии против неё?

КРИС ЛИВСИ, корреспондент CBS News: Это довольно простая система. Суть в том, что, если вы вакцинированы, или вас протестировали менее 24 часов назад, или вы переболели и выздоровели в последние шесть месяцев, вы получаете доказательство этого, которое вы можете носить с собой в бумажном виде или загрузить на свой телефон, как я. Вы предъявляете штрих-код, его сканируют или проверяют по цифрам — и вы можете проходить. Он нужен для посещения ресторанов, библиотек, больших магазинов — практически для любого досуга.

И так будет до 15 октября, то есть до конца недели. Вот что послужило причиной крупных разногласий и столь многолюдных протестов против этой системы: теперь пропуск потребуется и для выхода на работу, как в государственном, так и в частном секторе. И если пропуска у вас не будет, вас могут за это наказать. Вот почему на улицы вышли тысячи, а по некоторым данным, десятки тысяч людей, причём некоторые из них вели себя очень агрессивно.

Тем не менее важно отметить, что это всё равно мнение меньшинства. Подавляющее большинство итальянцев эту систему поддерживают. На самом деле более 70 процентов итальянцев уже прошли полную вакцинацию. Так что это не слишком большое требование — перевести эти данные в «зелёные пропуска». Сейчас, если вас протестировали или вакцинировали, вы автоматически получаете «зелёный пропуск» — либо по электронной почте, либо вам его распечатывают в аптеке.

Показатели вакцинации выше, чем здесь, в США… Итак, зрители, возможно, недоумевают, как всё это связано со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Сообщается, что сегодня её увели с мессы по соображениям безопасности в связи с протестами. Что ещё вы можете рассказать нам об этом, Крис?

КРИС ЛИВСИ: Это странная история, чистое совпадение. Она (Пелоси. — ИноТВ) не имеет никакого отношения к этим протестам. Просто так вышло, что она прибыла в Рим на саммит парламентских лидеров со всего мира, которые собрались там перед саммитом ООН по поводу изменения климата.

Вчера она встретилась с Папой Римским Франциском и поблагодарила его за эту встречу, особенно за его внимательность к наиболее близким её сердцу темам, таким как беженцы, мигранты, бедные и, конечно же, борьба с изменением климата. Кроме того, она католичка, так что, по её словам, это был для неё очень важный духовный опыт. Похоже, что это и было главным в их встрече.

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года.



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