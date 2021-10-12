Даже не пытаются остановить — англичане возмущены потоками мигрантов через Ла-Манш под носом у французской полиции

Британские власти в изумлении наблюдают, как из Франции в их страну ежедневно пытается перебраться рекордное число мигрантов при полном бездействии французской полиции, пишет France 3. На днях курдские беженцы грузились в лодки и отплывали от берега на глазах отряда правоохранителей и под наблюдением вертолёта французских ВМС, не препятствовавших происходящему. Тем временем, французское правительство заявляет, что выполняет свои обязательства, в отличие от британцев, которые до сих пор не оплатили услуги Франции по охране границ.

Кадры, разгневавшие британские власти. В пятницу на пляже Па-де-Кале посреди дня около 40 курдских мигрантов собираются попробовать пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Дети сжимают руку матери, мужчины нервничают — для этой надувной лодки их слишком много. Некоторые избавляются от единственных оставшихся вещей, другие вынуждены вплавь возвращаться на берег из-за нехватки места. Эта сцена происходит под наблюдением вертолёта французских ВМС и на глазах примерно 40 полицейских, которые не вмешиваются в происходящее.

Съёмочная группа английского телеканала также фиксирует происходящее. Так же как британские власти, журналист задаётся вопросом о поведении французских сил охраны правопорядка.

АНГЛИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ: Они сделали это под носом у французской полиции. На пляже находился отряд полицейских, которые просто смотрели. Там же был вертолёт, который за всем наблюдал. Французская полиция всё видела и ничего не сделала.

Вопросы, которые задали этим иракским мигрантам после высадки судна на английском берегу, также в основном касались отношения французских полицейских.

ЖУРНАЛИСТ: Французская полиция пыталась вас остановить?

МИГРАНТ: Нет, они ни слова не сказали. Всё потому, что полиция во Франции не так опасна, как в других странах. Полицейский просто сказал: «Если можешь, подожди, приедет большой корабль, он тебя отвезёт». Я сказал: «Большое спасибо!»

Лондон c раздражением смотрит на резкий рост попыток пересечь Ла-Манш — их предприняли по меньшей мере 17 тысяч человек с начала года и больше тысячи с минувшей пятницы. Однако Франция отбивается от обвинений в каком бы то ни было попустительстве. Прибывший вчера с визитом в Кале министр внутренних дел обвинил во всём британцев — они до сих пор не перечислили Франции 63 миллиона евро, обещанные для подкрепления французских сил охраны правопорядка на берегу.

ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Мы союзники Великобритании, но не её вассалы. Действительно, мы здесь, чтобы охранять границы. Но мы должны делать это во взаимодействии с нашими британскими друзьями. И я ещё раз напоминаю, что британцы должны сдержать своё обещание.

Франция, которая в январе станет председателем Европейского союза, рассчитывает призвать Европу к переговорам с Соединённым Королевством по миграционному вопросу.

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года.