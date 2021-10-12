 

“Невероятно красивая”, “Тапочки зачетные”. Жанна Бадоева показала новые фото с Майорки

12.10.2021, 8:00, Новости дня
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“Какая фотография вам нравится больше?” – спросила у подписчиков 45-летняя ведущая.

За несколько часов пост Бадоевой лайкнули больше 20 тыс. раз и оставили свыше 260 комментариев.

“Жанна, вы невероятно красивая”, – написала cdschemist.

“Тапочки зачетные!” – отметила elenayareshko.

“Все фото замечательные, а вам идет красный цвет!” – прокомментировала tihanovaira.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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