 

Собчак показала справку от врача после ДТП

12.10.2021, 7:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТелеведущая, актриса и политик Ксения Собчак, попавшая в резонансное ДТП под Сочи, прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».

Соответствующий документ был педъявлен зрителям телешоу Андрея Малахова в эфире канала «Россия 1». И из него следует, что у Собчак диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм, пишет «Российская газета».

Как передает RT, клиникой «Лапино» владеет «близкий друг Собчак Марк Курцер, которого называют одним из богатейших медиков России». Именно в этой клинике Собчак и родила сына, кроме того «Курцер подарил ей на свадьбу сертификат на следующие роды».

При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.

Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.



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