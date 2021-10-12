Стратегические бомбардировщики США пролетели у границы России

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer пролетели над Литвой вблизи границ России, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

Самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании и после полета вблизи российских границ дозаправились в Германии. Бомбардировщики B-1B Lancer способны нести ядерное оружие, передает РИА «Новости».

Отмечается, что экипажи координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками, которые выявляли имитированные наземные цели.

В Пентагоне заявили, что «целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил».

Ранее российский истребитель сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем.