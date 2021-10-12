 

Власти решили резко ужесточить наказание для пьяных водителей

12.10.2021, 7:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство готовится радикально ужесточить наказание для пьяных водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов, сообщили СМИ.

«Коммерсант» ознакомился с протоколом заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось в начале сентября. Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения» (то есть наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, какого – пока не ясно). Сегодня, напомним, максимально допустимая норма – 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. КоАП предусматривает для нарушителей штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК РФ позволяет посадить в тюрьму водителя, севшего пьяным за руль повторно.

Как отметил Хуснуллин, 88% всех смертей в ДТП, произошедших по причине нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварий в крови обнаруживают более 1 промилле алкоголя в крови (или 1 г в литре).

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», – сказал вице-премьер.

МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией должны проработать «единый механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта – колесного (автомобили), самоходного (снегоходы, спецтехника), водного (гидроциклы, лодки, яхты), а также авиационного и железнодорожного. Ограничиваться (или прекращаться) будут также права на владение, хранение и ношение оружия. МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду. Еще одно поручение – проработать возможность пожизненного лишения прав (сегодня максимальный срок лишения – три года) для водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде повторно

Отметим, норма, запрещающая приобретать лицензию на покупку оружия гражданам (и аннулировать ее), привлеченным к ответственности за «пьяную езду», уже записана в действующем законе «Об оружии» и вступает в силу 29 июня 2022 года. Речь идет о пакете поправок к оружейному законодательству, принятых Госдумой после резонансного инцидента в Казани в мае 2021 года (Ильназ Галявиев расстрелял несколько человек из гладкоствольного ружья).

Напомним, 8 октября президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, сообщил он на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.



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