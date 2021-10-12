 

Девушка отправила 66 писем и стала миллионершей, но так делать нельзя и ей грозит реальный срок

12.10.2021, 7:46, Разное
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Женщина из Краснодара рассказала 66 представителям сильной половины о том, как тяжело ей жить, и разбогатела. Согласно полицейским сводкам, 30-летняя девушка целый год знакомилась с мужчинами через социальные сети.

Женщина рассказывала потенциальным жертвам, как тяжело ей жить в финансовом плане, а также просила оказать материальную помощь посредством перевода на карту.

На ее уговоры «клюнуло» 66 мужчин, которые суммарно пополнили ее счет практически на миллион рублей. Но мошеннице не удалось обеспечивать себя таким образом дальше, так как очередная жертва заподозрила обман и написала заявление в полицию.

Найти мошенницу не составила труда. Она рассказала, что просила деньги лишь у тех пользователей, которые проживали в Норильске. Этот город был выбран не случайно – по словам девушка, он славится обеспеченными женихами, а также далеко расположен от ее города.



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