Занятия медитацией снижают уровень «гормона стресса» на 25 процентов



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Медитация, которая тысячелетиями была частью духовной практики в восточных религиях, многократно подтвердила свою пользу для душевного и физического здоровья. Однако во всех научных работах, где исследовалось влияние техник «расслабления ума» на повседневный стресс, участникам предлагалось самостоятельно оценить изменения в своем самочувствии. Объективность таких результатов очень условна, поскольку нередко добровольцы принимают желаемое за действительное.

Чтобы получить более точные данные, ученые из Института когнитивных наук и мозга им. Макса Планка решили исследовать уровень кортизола в волосах людей, которые регулярно медитируют. Обычно уровень «гормона стресса» измеряют в образцах крови, однако этот метод оценки может давать противоречивые результаты, поскольку концентрация кортизола может меняться в течение дня. Волосы в момент роста сохраняют в себе «след» образа жизни человека, включая молекулы множества гормонов. В среднем человеческий волос растет каждый месяц на один сантиметр, что позволяет довольно точно оценивать уровень кортизола в разные периоды времени.

В исследовании участвовали три группы по 80 человек, которые в течение девяти месяцев шесть раз в неделю по 30 минут практиковали медитацию под руководством специалистов. В ходе занятий добровольцев учили техникам, направленных на улучшение концентрации, практику осознанного поведения и способности «отстраниться» от своих мыслей. Чтобы сравнить эффективность разных техник, для всех трех групп были составлены разные программы занятий.

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Спустя шесть месяцев ученые оценили уровень кортизола в волосах всех участников. В среднем уровень гормона снизился на 25%, при этом в первый месяц наблюдалось лишь небольшое улучшение, эффект усиливался со временем. Примечательно, что эти показатели были сопоставимыми во всех трех группах участников, то есть не зависели от конкретных техник медитации.

Еще через месяца исследователи снова собрали образцы волос добровольцев. Оказалось, что концентрация кортизола у всех участников осталась на стабильном низком уровне. По мнению ученых, это утверждает о том, что для получения долгосрочного эффекта в борьбе с повседневным стрессом необходимы продолжительные занятия медитацией.

«Наши результаты показывают, что ежедневные умственные тренировки в течение 3-6 месяцев могут смягчить долговременную стрессовую нагрузку у взрослых людей», — сообщили авторы исследования.