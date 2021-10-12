Грязь, наркоманы и огромный внешний долг – в Париже прошёл митинг против политики мэра-социалиста

Сотни парижан собрались в воскресенье перед зданием столичной мэрии, чтобы выразить протест против разрушения городской среды в период правления мэра Анны Идальго, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, демонстранты с негодованием высказывались о грязи на городских улицах, засилье мигрантов и наркоманов в общественных местах, а также о непомерных расходах городской администрации.



Reuters

Обнародование в конце сентября «пугающего» размера внешнего долга города Парижа, составившего €7 млрд, не осталось без последствий, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, несколько городских ассоциаций планируют обратиться в административный суд с просьбой предоставить подтверждающие документы о расходах и командировках мэра Анны Идальго и её заместителей.

Состояние финансов столицы стало одной из многих тем, которые, в частности, обсуждались в это воскресенье на демонстрации перед зданием мэрии. Целью акции, проведённой по инициативе ассоциации «Парижский Союз», которая поддерживает движение #SaccageParis (разорение Парижа. — ИноТВ), было собрать всех недовольных политикой мэра — представительницы Социалистической партии. Участники мероприятия обсуждали грязь на улицах города, неухоженное состояние памятников культурного наследия и «пустоту городских касс».

«С тех пор как в мэрию пришли социалисты, долг вырос на 110 процентов», — говорит адвокат Патрик Табе, инициатор грядущего судебного иска. По его словам, обращение в суд было неизбежным, поскольку мэр не предоставляет ему требуемых документов. Пока единственным ответом, полученным от властей, стала вырванная из контекста страница, на которой указаны имена мэров районов с указанием суммы полученных ими пожертвований и расходов. «Ничего общего с тем, что я требую», — возмущается адвокат. Как отмечает издание, Табе был одним из наиболее популярных у публики спикеров, выступавших на трибуне демонстрации. В своей речи он, среди прочего, коснулся широко применяемого в Париже ограничения скорости транспорта до 30 км/ч, которое, по его мнению, способствует загрязнению окружающей среды.

Помимо уличной грязи, о которой не раз говорили во время этого митинга, одной из тем, волнующих протестующих, была экология. Защитники окружающей среды, в частности, обрушились на мэра с критикой из-за «1200 деревьев, срубленных за год в Париже». «Когда (мэр Парижа Анна. — ИноТВ) Идальго проходит мимо, деревья трепещут», — гласил один и плакатов на демонстрации.

На табличках в руках разгневанных парижан можно было прочесть и другие лозунги, пишет газета. Например: «Париж — грязь, Париж — хаос, Париж — провал» или «Для буржуев — велики, для работяг — нарики». Пришедший на акцию протеста Патрик хотел поведать о своей повседневной жизни в 10-м округе возле единственного на данный момент открытого в Париже зала для безопасного приёма наркотиков. «Район превратился в помойку», — говорит он. Живущий в 20-м округе Стефан, в свою очередь, выразил беспокойство по поводу других подобных залов, которые намерен создать город для размещения зависимых от крэка наркоманов. «Нам удалось сорвать проект на улице Пелльпор, возле школ, но для приёма наркоманов в моём районе есть другие адреса, и мы не хотим этого», — признаётся демонстрант. В отдалении от них Сандра подняла совершенно другую тему: скорое создание в центре Парижа зоны с ограниченным движением, транзитный проезд через которую будет запрещён. Кристель пришла поговорить о площади Анри-Френе недалеко от Лионского вокзала, которая стала местом сбора пьяных мигрантов. «Это ад», — уверяет она.

Как подчёркивает газета, опубликованные ранее в тот же день данные опроса, проведённого по заказу Парижского Союза, подтверждают справедливость недовольства протестующих. По результатам исследования, 84% парижан считают свой город «грязным». 67% из них утверждают, что поддерживают движение #SaccageParis и его активность в социальных сетях, направленную против «грязи, плохого содержания улиц, порчи городского имущества и обнищания Парижа». Эта информация побуждает Парижский Союз не снижать давление на власти, отмечает издание.