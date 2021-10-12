Полтергейст в Шотландии кормил девочку яблоками

Эта история известна как "полтергейст в Соучи" и произошла в Шотландии в 1960 году.

В тот год семья Кэмпбелл приехала из Ирландии в шотландский городок Соучи в Клакманнаншир. Семья состояла из Энни Кэмпбелл, ее 11-летней дочери Вирджинии, 30-летнего Томаса Кэмпбелла – брата Энни, его жены Изабель и их двух детей.

Энни кое-как устроилась работать в пансионат, но для этого ей приходилось вставать очень рано и почти целый день проводить на работе.

Ее дочери Вирджинии тоже пришлось трудно, она была стеснительной девочкой, ей было сложно заводить новых друзей и переезд сделал ее еще более робкой. Большую часть времени Вирджиния проводила со своей двоюродной сестрой Маргарет, с которой делила комнату.

Постепенно их быт на новом месте налаживался, однако Вирджинии все равно было очень неуютно и в конце концов все это вылилось в очень причудливую историю о сверхъестественных силах.\

Вечером 22 ноября 1960 года, когда Вирджиния и Маргарет уже лежали в кроватях в своей спальне, они услышали странные звуки, словно "мячики, отскакивающие от стен". Так как никакого видимого источника этих звуков в комнате не было, девочки перепугались и в конце концов, когда звук стал еще громче, побежали к родителям.

При этом они заметили, что пока они спускались из своей спальни, находящейся на втором этаже дома, на первый этаж, звук прыгающих мячиков следовал за ними.

Родители сказали, что им это просто показалось и велели возвращаться в спальню, но когда девочки вернулись, звуки продолжили их пугать и к ним присоединились звуки царапания – словно какие-то звери царапались внутри стен.

Это еще больше напугало детей, но это было лишь началом. В последующие дни и ночи все стало еще хуже, теперь они замечали, что их вещи куда-то пропадают сами по себе, а мебель двигается. В какой-то момент это заметили и родители девочек.

"Из блюда выпрыгнуло яблоко и Вирджиния съела его. Я подошла к телефону. Вирджиния в тот момент была в доме с отцом. Он сказал, что пока меня не было, яблоко трижды само собой появлялось на тарелке.

Потом горшок вылетел из шкафа и ударил Вирджинию по носу. Он упал на стул прямо перед тем, как я вернулась домой. С буфета упал кусок шоколада, а потом и карандаш. Из кухни в гостиную вылетел блокнот для записей.

Свет включился дважды сам по себе. Вирджиния взяла веник, но он вылетел из ее рук и резина слетела с его рукоятки. Под столом постучали. Вирджиния в ответ тоже нанесла три удара. Потом раздалось три удара позади меня", – так описывала это Энни, мать Вирджинии.

Из других странностей можно отметить, что простыни на кровати Вирджинии начали менять свой цвет. А потом появились зловещие невидимые руки, щипающие и тыкающие всех присутствующих в доме людей.

Эти явления последовали за Вирджинией и в школу. Однажды учитель и другие ученики стали свидетелями того, как парта Вирджинии поднялась с пола до потолка и некоторое время парила там вибрируя.

Мать Вирджинии также сообщила, что однажды ночью нечто столкнуло ее с кровати и сорвало с нее одеяло. Все это время дом регулярно подвергался невидимым ударам по стенам и дверям.

Однажды в дом Кэмпбеллов прибыл их семейный врач, доктор Уильям Логан:

"Меня вызвали в дом из-за инцидентов и происшествий, которые произошли там той ночью, и, как выяснилось, это же происходило там и прошлыми ночами. Когда я прибыл в дом, домовладельцы были в состоянии возбуждения и напряжения и сообщили мне, что слышали стуки и иные звуки, а также видели, как перемещались предметы и мебель и что тут явно происходило что-то странное.

Я подошел к девочке, которая лежала в постели и выглядела довольно расслабленной, несмотря на всю эту суматоху, и попросил ее постараться расслабиться и попытаться забыть о том, что я стою в комнате рядом с ней.

Пробыв в комнате минут десять или пятнадцать, я заметил, что одна из подушек рядом с Вирджинией начала двигаться довольно необычным образом. Вы можете представить себе Вирджинию, лежащую, положив голову на эту подушку, а рядом с ней еще одна подушка, и эта подушка начала вращаться.

Вдобавок я заметил примерно в то же время или вскоре после этого, что на постели было углубление или вмятина, которая начала дергаться, как будто что-то тянуло изнутри или толкало, но не было очевидной физической силы, вызывающей это движение.

Я тщательно проверил, что сама Вирджиния была не в состоянии вызвать эти странные движения, как путем наблюдения, так и путем проверки положения ее рук и ног. Кроме того, не было другого человека, достаточно близкого к Вирджинии или ее подушке, чтобы осуществить это.

Я немного подождал, и затем произошло еще одно явление, и это было сморщивание постельного белья на ее кровати. Опять же, если вы можете попытаться представить себе этот кусок ткани как часть покрывала на кровати Вирджинии, постельное белье, казалось, было стянутым вверх и притягивалось к Вирджинии, как если бы какая-то сила пыталась тянуть это покрывало.

Один из услышанных мною звуков был очень характерным звуком трения. Другой присутствовавший шум – это стук, похожий на щелканье по стулу. Через некоторое время мы решили пойти домой, думая, что, возможно, Вирджиния успокоится и уснет, когда мы уедем.

Когда мы выходили за дверь, произошла очень необычная вещь. Все эти звуки и стуки, казалось, приобрели иной характер, они стали очень торопливыми и взволнованными, как будто что-то пыталось заставить нас остаться в комнате или снова привлечь внимание к ребенку в постели".

После этого доктор больше не приходил в дом Кэмпбеллов осматривать девочку, но читал дневники о ее состоянии, которые семья начала вести по его совету.

Казалось, что некая сущность преследует Вирджинию везде, куда бы она не шла. Когда ее рядом не было, в тех местах дома ничего не происходило.

Далее в дом был приглашен священник – преподобный Лунд, и он тоже был очевидцев явлений полтергейста. Он при этом заметил, что иногда Вирджиния впадала в состояние, похожее на глубокий транс, а иногда в нее словно "вселялся бес" и тогда девочка истерично кричала на людей вокруг нее. А когда она успокаивалась и приходила в себя, то не помнила ничего из того, что с ней произошло.

"Это был очень унизительный опыт. Я чувствовал, что мы находимся в присутствии сил, до сих пор почти нам неизвестных. То, что произошло, не было создано самим ребенком, ответственность за это несет посторонний агент. Поверьте, в этом доме происходило что-то досадное. Девочка была в истерике все время, пока проявлялся феномен", – сообщал священник.

Лунд также был очевидцем стуков в стены и движения объектов. К этому времени история уже достигла прессы, она циркулировала в новостях, привлекая к дому Кэмпбеллов самых разных репортеров и любопытствующих.

Лунд пытался провести очищение дома, пригласив туда нескольких других священников, и во время обряда очищения все они слышали стучащие и царапающие звуки, разносящиеся эхом вокруг дома.

После очищения активность полтергейста несколько утихла, но время от времени продолжалась, пока, наконец, с этим не было покончено навсегда. После этого в 1965 году семья переехала в город Бедфорт и их следы затерялись.