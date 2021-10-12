 

Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

12.10.2021, 7:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Позиции украинских военных боевики обстреливали у Пивденного, Крымского, Красногоровки, Талаковки, Водяного Донецкой области.

Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность, украинские военные открывали огонь.

С начала суток 12 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1217577598734854

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии в Хабаровске

26.07 / Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил

15.09 / Исполнитель диверсии в Крыму рассказал об угрозах спецслужб Украины

27.07 / Россияне высказались об отношении к Лукашенко

16.07 / Das Erste – разрушенные дома, ни электричества, ни связи — в Германии подсчитывают ущерб отсильных ливней и наводнений

09.04 / Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите

26.02 / В Херсоне развернули баннер “Путин – х…ло” и повесили чучело Путина

17.01 / Колонии обязали сообщать об освободившихся заключенных с опасными заболеваниями

26.08 / Bellingcat и Der Spiegel – Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили веществом одного класса

13.06 / Кардашян развела ноги и засветила грудь в рекламе новой коллекции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика