Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

Глава японского правительства Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.

По словам премьера, суверенитет Японии «распространяется на северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Кисида призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности, передает ТАСС.

В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы РФ Владимира Путина и Кисиды.