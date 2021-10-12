 

Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

12.10.2021, 7:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава японского правительства Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.

По словам премьера, суверенитет Японии «распространяется на северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Кисида призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности, передает ТАСС.

В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы РФ Владимира Путина и Кисиды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.10 / “Богдан был для нас всех солнцем”. Бабушка ребенка с аутизмом, которого утопили в Северо-Крымском канале, рассказала о трагедии

09.08 / Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах

17.07 / Армения осуждает «преступную угрозу» Азербайджана о возможном ударе по Мецаморской АЭС

05.10 / Росатом освоил производство циркониевой губки для ядерного топлива

12.09 / Глава МИД Польши – ослабленный Лукашенко полностью превратился в инструмент России

03.04 / Австрия, Словения и Чехия не получат дополнительных вакцин от ЕС, так как угрожали заблокировать закупку – СМИ

22.11 / Обнаружены древние массовые захоронения викингов

20.02 / 19 февраля боевики на Донбассе открывали огонь пять раз – штаб ООС

12.03 / В Самаре сумели преобразовать уличный шум в электричество

15.05 / Появилось фото гендерно-нейтральной феи-крестной из «Золушки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика